La Roma fa muro: nel 2022 è la nona partita con la porta inviolata

La Roma esordisce con una vittoria in questo campionato. In casa della Salernitana finisce 1-0, risultato di misura ma che basta e avanza per i tre punti. La stagione comincia con un solo gol segnato, da Cristante, ma anche con la porta inviolata per l'ennesima volta. Come sottolineato dal club giallorosso sui social quella di stasera è stata la nona volta che la Roma non ha subito gol in questa Serie A dall'inizio del 2022. Una squadra che negli ultimi mesi è cresciuta sensibilmente anche dal punto di vista difensivo e che ha trovato in Rui Patricio, dopo qualche anno di incertezze, un guardiano dei pali decisamente affidabile.