La Roma fa gruppo: cena di sushi in centro aspettando l’Atalanta – FOTO – VIDEO

Inutile dire che quel gol di Dzeko al 94’ contro il Bologna ha fatto tutta la differenza del mondo in casa Roma. In un attimo sono cambiati umore e convinzioni, ora è il momento di spingere per crescere ancora. E’ anche questo uno dei motivi della cena che alcuni membri della squadra hanno organizzato questa sera in centro. Pastore, Fazio, Mancini, Spinazzola, Jesus, Dzeko, Cristante e Fuzato si sono ritrovati in un noto ristorante di sushi vicino a piazza di Spagna (prenotato a nome Pastore), un modo per far crescere il feeling del gruppo e permettere ai nuovi di integrarsi ancora meglio. I calciatori sono arrivati alla spicciolata accompagnati dalle rispettive compagne.

Cena a base di sushi come detto, ma senza esagerare. Domani sarà già tempo di rifinitura. Alle 11 la squadra sarà di nuovo pronta per allenarsi agli ordini di Paulo Fonseca, l’obiettivo saranno ancora una volta i tre punti. Di fronte l’Atalanta del “signor no” Gasperini. Per continuare a sognare.