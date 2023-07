La Roma fa gruppo: cena di squadra in centro prima del ritiro in Portogallo

I giocatori giallorossi si sono ritrovati insieme per ricaricare le pile dopo l'amichevole odierna contro il Latina. Domani prevista la partenza in Algarve per continuare la preparazione in vista della nuova stagione

La Roma, dopo la vittoria nel secondo test amichevole contro il Latina a Trigoria, si è ritrovata per fare gruppo presso un noto ristorante in Piazza della Repubblica. I giocatori giallorossi hanno trascorso la serata al locale Seen by Oliver, in centro città. Un momento utile per ricaricare le pile dopo i giorni faticosi trascorsi sotto i dettami tattici e il duro lavoro imposto da José Mourinho e il suo staff. La società giallorossa, domani partirà per il Portogallo dove inizierà la seconda fase del suo pre campionato.