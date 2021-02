La Roma fa gli auguri a Batistuta: il ‘Re Leone’ compie 52 anni – VIDEO

Nella stagione 2000-01 i suoi gol si sono rivelati fondamentali per la vittoria del terzo scudetto. Anche per questo motivo, i tifosi della Roma ricordano con molto piacere Gabriel Omar Batistuta, che oggi 1 febbraio compie 52 anni. L’ex centravanti argentino, con la maglia giallorossa, ha siglato 33 gol in 87 presenze tra il 2000 e il 2003. Il club capitolino, su Twitter, ha voluto fargli gli auguri riproponendo il video del suo magistrale calcio di punizione al Delle Alpi contro la Juventus, nel 2001.