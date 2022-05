La Roma esulta, Zalewski: “Scriviamo la storia”. Oliveira: “Questa è una squadra”

I giocatori giallorossi festeggiano la qualificazione in Europa League, con la testa ovviamente alla finale col Feyenoord

La Roma centra la qualificazione in Europa League e può preparare la finale di Conference League con un po' meno pressione. I giallorossi battono 3-0 il Torino e Mourinho tiene a riposo anche qualche titolare non al top. E i giocatori della Roma, dopo il fischio finale di Irrati, hanno esultato per il traguardo, ma con la testa ovviamente alla finale: "Europa raggiunta. Ora tutti insieme per scrivere la storia", scrive Nicola Zalewski su Instagram. Poi è toccato a Sergio Oliveira: "Fantastico ragazzi! Questa è una squadra! Oggi abbiamo raggiunto l'Europa League, la prossima settimana ci giocheremo la finale di Conference. Lo faremo per noi, per le nostre famiglie e per i tifosi che sono sempre con noi. Facciamo insieme la storia!". Infine anche Spinazzola suona la carica: "Road to Tirana".