La Roma esulta sui social: Zaniolo celebra la prestazione di Dybala

La Roma celebra la vittoria contro il Monza sui social. Il primo a pubblicare Instagram stories in merito è stato Nicolò Zaniolo che ha pubblicato diverse storie, di cui una in cui elogia la prestazione di Paulo Dybala. Lo stesso argentino ha pubblicato un post sul suo profilo con un video del gol di stasera con questa didascalia: "Che emozione segnare in questo stadio. Super felice per la mia prima doppietta con la maglia giallorossa! 3 Punti, prima Dybala Mask a Roma e 100 gol in Serie A".