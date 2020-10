La Roma esulta sui social, Mayoral fa i complimenti a Pedro. Spinazzola: “Vittoria sofferta”

La Roma trova la prima vittoria stagionale in casa dell’Udinese. La maglia di Pedro decide la sfida della Dacia Arena, nonostante un po’ di sofferenza nella ripresa. Fonseca si gode i tre punti aspettando gli ultimi rinforzi, soprattutto in difesa, e Borja Mayoral che non è stato possibile schierare questa sera. Lo spagnolo ha assistito alla partita della Roma e ha esultato subito sui social: “Vamoooos!!! Grandeee Pedro”, la gioia al gol del suo connazionale. “Prendiamoci questa vittoria sofferta e continuiamo a lavorare per migliorare. Adesso Nazionale”, ha scritto invece Leonardo Spinazzola su Instagram. Classico “+3” per Lorenzo Pellegrini.