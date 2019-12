Roma, la dedica di Smalling: “Tifosi, questa è per voi che non avete mai smesso di cantare” – FOTO

La Roma soffre al cospetto di un Verona intraprendente e frizzante, ma tiene duro e alla fine porta a casa tre punti pesantissimi. I giallorossi battono 3-1 l’Hellas al ‘Bentegodi’ grazie ai gol di Kluivert, Perotti e Mkhitaryan tenendo il passo delle avversarie in zona Champions. Evidente la soddisfazione dei giocatori della Roma sui social: “Un’altra grande vittoria, di un grande gruppo. E un altro passo in avanti in classifica“, il messaggio di Jordan Veretout. “Grandi ragazzi”, aggiunge Spinazzola.



Poi il post di Chris Smalling, che ringrazia anche i tifosi: “Non è stata una bella partita, ma tutti abbiamo lottato fino alla fine. Vittoria importantissima, questa è per i tifosi che sono venuti fin qui: grazie per non aver mai smesso di cantare”. Arriva anche il messaggio di Gianluca Mancini: “L’entusiasmo, la voglia di lottare, la rabbia e… i tre punti. Da grande gruppo!”