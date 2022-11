La Roma è tornata a casa: adesso lo stop e poi la partenza per il Portogallo

La Roma saluta il Giappone, è tornata a casa. La troupe giallorossa è rientrata in Italia nella prima mattinata. Atterrata da poco nella Capitale, la squadra ora avrà dodici giorni di riposo concessi da Mourinho. L’appuntamento è per il 15 dicembre, quando scatterà il ritiro in Portogallo. In Algarve, meta conosciuta già in estate, la Roma resterà fino al 22 dicembre. In programma per il 16 l’amichevole con il Cadice.