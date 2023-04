La Roma e Smalling insieme fino al 2025

No, non ci sarà un Mkhitaryan bis. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, Smalling ha finalmente trovato l'intesa per il rinnovo con la Roma. L'inglese ha detto sì ed è pronto a firmare un biennale che lo porterà a guadagnare 7 milioni circa nei prossimi due anni. Un lungo tira e molla, chiusosi felicemente dopo il rilancio del gm Pinto e il blitz dell'agente in città a cavallo di Pasqua che sorride ai giallorossi e regala una certezza in più a Mourinho. Lo stesso José che sabato nel post-Torino, aveva effettuato un distinguo tra la sua situazione contrattuale e quella del difensore: "Vicende legate? No, Smalling è Smalling ed io sono io. Io ho un anno in più di contratto, Smalling no". Ora lo scenario s'è invertito: l'inglese firmerà sino al 2025, José resta fermo, per ora, al 2024. Ma per uno come lui, che non è "abituato a ragionare da piccolino", la conferma di Smalling è la miglior risposta a livello di programmi che si poteva aspettare. Perché ok, bisognerà certamente stabilire le strategie future, ma sapere di poter ripartire dal pilastro difensivo è il miglior biglietto da visita che Friedkin poteva recapitare al suo tecnico.