La Roma è pronta per il primo allenamento in Portogallo – VIDEO

I giallorossi sono pronti a sostenere la prima seduta nella patria di mister Mourinho

Attraverso i propri canali social, la Roma ha condiviso un breve video mostrando l'arrivo dei giallorossi al campo di allenamento in Portogallo. Si tratta del primo allenamento nella patria di mister Mourinho, per la seconda fase della preparazione estiva. I giallorossi affronteranno nella giornata di dopodomani il Porto in amichevole, test attendibile per valutare lo stato di preparazione. Lo Special One, per i 10 giorni di ritiro ha convocato anche gli infortunati Veretout e Calafiori che continueranno il recupero in Portogallo. Assente il neo acquisto Vina che dovrà osservare 10 giorni di quarantena dopo il suo arrivo nella capitale.