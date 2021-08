La Roma è prima in Italia per spese effettuate. Quinta in tutta Europa

In Europa è quinta solo dopo City, United, Chelsea e Aston Villa

La Roma, dopo i 40 milioni più bonus spesi per Abraham, si porta al primo posto come club che ha speso di più in Italia. Come ricorda Sky Sport, i giallorossi hanno fatto uscire dalle casse ben 97 milioni con gli acquisti dell'attaccante del Chelsea, di Vina, Shomurodov e Rui Patricio, oltre ai riscatti di Ibanez e Reynolds. In Europa è quinta solo dopo City, United, Chelsea e Aston Villa.