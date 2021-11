La Roma è partita per Genova. Smalling aggregato con la squadra

I giallorossi sono partiti in vista della partita di domani contro il Genoa alle ore 20.45. Con il gruppo anche il difensore centrale

La Roma è partita per Genova. Subito dopo la conferenza stampa di José Mourinho, la squadra si è ritrovata per raggiungere la città ligure in vista della delicata sfida di domani sera. Cristante e Villar non prenderanno parte della partita, ma tra i convocati c'è Chris Smalling. Il centrale inglese ieri aveva lavorato a parte e sembrava non essere a disposizione per la gara contro i grifoni. Invece l'ex Utd ha recuperato. Ad ogni modo, sono molto basse le percentuali di vederlo in campo a Marassi. Tra i convocati c'è anche Ebrima Darboe, che è in lizza per una maglia da titolare (Mourinho ha lasciato dubbi sulla formazione). Il centrocampista è stato reintegrato dal tecnico dopo che non era stato convocato per la trasferta di Venezia a causa della brutta prestazione contro il Bodo Glimt all'Olimpico. Nel video pubblicato dalla As Roma, lo si vede scendere per primo dal pullman.