La Roma è partita da Fiumicino: alle 19.30 la partita contro il Brescia – VIDEO

La Roma alle prese con la terza trasferta post Covid. I giallorossi dopo quelle con Milan e Napoli alle 10.45 sono partiti per Brescia, dove alle 19.30 è previsto il fischio d’inizio della partita contro la squadra di Diego Lopez. Dzeko e compagni sono saliti su un volo partito dal Terminal 5 (che dà direttamente sulla pista, come già successo per la trasferta di San Siro) direttamente il giorno della partita, evitando di dormire una notte lontano da casa. Dopo la misurazione della febbre e i controlli per tutto il gruppo squadra, il decollo del volo che raggiungerà l’aeroporto di Brescia Montichiari.