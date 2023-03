La Roma di Mourinho è nella storia: 10° posto nel Ranking Uefa. Record per il club

La Roma in Europa scala posizioni e sta iniziando ad avere una dimensione importante. Dopo il pareggio di ieri è volata ai quarti di finale di Europa League e ora affronterà il Feyenoord. I giallorossi nelle ultime stagioni hanno fatto benissimo nelle competizioni internazionali e il Ranking Uefa li premia. La squadra di Mourinho è salita al decimo posto per la prima volta nella sua storia. È un record per il club che rende orgogliosi società e tifosi. La competizione è ancora lunga e c'è la possibilità di migliore la classifica. La prima tra le italiane è la Juventus (9). Staccata la Lazio che scende alla 41esima posizione.