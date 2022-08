La Roma è l’unica oasi italiana tra le big: a Salerno hanno giocato 6 Azzurri

A Salerno il mister ha dato spazio a Mancini, Cristante , Pellegrini, Spinazzola e Zaniolo . Verso la fine della gara è subentrato anche El Shaarawy, l’unico attaccante di “scorta” usato dallo Special One all’esordio stagionale. Le altre ‘grandi’ della Serie A hanno fatto decisamente peggio. Juventus ed Inter hanno messo in campo 3 italiani, Atalanta e Napoli 2 e infine i campioni d’Italia del Milan chiudono la classifica con il solo Calabria (complice anche l’infortunio di Tonali).

Gli italiani nella Roma potrebbero aumentare. E’ ormai noto l’interesse dei giallorossi per Belotti e la voglia dell’attaccante di trasferirsi nella capitale. Il “Gallo” ha accettato la proposta di Pinto e ha già parlato con Mourinho e Pellegrini. In queste ore il gm portoghese sta chiudendo le cessioni di Kluivert e Felix. In fase di stallo quella di Shomurodov che al momento è l’unico ostacolo per l’arrivo dell’ex capitano del Torino.