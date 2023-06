La Roma e l’Horsemen Flight dei Friedkin insieme per l’Aeronautica Militare

In occasione dell'importante manifestazione che si terrà a Pomezia, la società giallorossa e la formazione aerobatica dei Cavalieri saranno presenti per uno spettacolo da vivere

In occasione della festa del 100esimo anniversario dell'Aeronautica Militare, il Friedkin Group prenderanno parte all'iniziativa con la presenza della Roma e della loro Horsemen Flight, la formazione aerobatica dei Cavalieri. L'evento, si terrà presso l'aeroporto "Pratica di Mare" di Pomezia fra il 16 e il 18 giugno. L'annuncio è stato fatto direttamente tramite i canali social del gruppo: "Due squadre storiche, horsemen e la Roma, vi invitano all'Escape Life's Gravity. Dan Friedikin, Ed Shipley e Jim Beasley Jr. stanno portando la formazione aerobatica dei Cavalieri nella Città Eterna, dove faranno squadra con la leggendaria squadra di calcio della Roma alla storica festa del 100° anniversario dell'Aeronautica Militare". L’evento sarà trasmesso sabato 17 giugno in diretta streaming sul sito internet istituzionale e tramite i canali social della Forza Armata, mentre domenica 18 giugno anche in diretta TV sui canali RAI.