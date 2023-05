LA ROMA È IN FINALE DI EUROPA LEAGUE! Mourinho alza il muro: 0-0 Leverkusen

I giallorossi soffrono ma volano a Budapest! Secondo finale europea di fila dopo quella di Tirana della passata stagione

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma soffre ma va a Budapest. I giallorossi staccano il pass per la finale di Europa League grazie allo 0-0 col Leverkusen. Mourinho schiera la doppia punta come all'andata e lascia fuori Dybala. La Roma soffre nel primo tempo con i tedeschi che sfiorano più volte il gol. L'occasione più ghiotta capita sul destro di Diaby che spacca la traversa. Al 34' si ferma Spinazzola per un problema muscolare: al suo posto Zalewski. All'intervallo il risultato è sullo 0-0. Nella seconda frazione continua l'assedio dei tedeschi che in più occasioni sfiorano l'1-0. Al 75' si ferma anche Celik e torna in campo Smalling. La sofferenza prosegue anche nel recupero, ma finisce 0-0 e la Roma vola in finale.

Il Bayer sfiora il vantaggio, ma la Roma resiste: 0-0 all'intervallo — Mourinho schiera gli stessi 11 di 7 giorni fa: davanti la coppia Abraham-Belotti. Dopo 1 minuto e mezzo ci prova subito la Roma: sponda di petto di Abraham per Pellegrini. Il capitano calcia da fuori e sfiora il palo. Risponde il Bayer con Diaby. Il francese ci prova col sinistro, ma la sua conclusione finisce ampiamente a lato. Al 12' è ancora il numero a rendersi pericoloso. Scappa via sulla destra, entra in area e colpisce in pieno la traversa. Continua il pressing dei tedeschi e al 20' Rui Patricio nega la rete a Demirbay deviando in angolo il tiro del centrocampista. Un'altra chance per le 'aspirine' al 29'. Cross di Diaby per Azmoun che anticipa di testa il portiere giallorosso, ma per fortuna non centra lo specchio della porta. Al 34' infortunio per Spinazzola che è costretto a chiedere il cambio: entra Zalewski. Dopo tre minuti di recupero termina la prima frazione: 0-0 all'intervallo.

Mou alza il muro: LA ROMA VOLA IN FINALE — Il secondo tempo inizia con un cambio: esce Belotti ed entra Wijnaldum. Al 55' viene ammonito Palacios per un bruttissimo fallo su Matic. Va a un passo dal vantaggio la Roma: cross perfetto di Pellegrini per Mancini. Tah con un intervento miracoloso anticipa il numero 23. Al 66' squillo del Bayer: calcia Demirbay dalla distanza e Rui gli nega il gol con un miracolo. Arriva sulla ribattuta Azmoun, ma è bravissimo Mancini a spedire il pallone in angolo. Altro problema fisico per i giallorossi: al 76' alza bandiera bianca Celik e torna in campo Smalling. Qualche minuto più tardi il Bayer va a centimetri dall'1-0. L'attaccante iraniano si trova il pallone sul destro da ottima posizione, ma non centra lo specchio per pochissimo. La Roma soffre anche nel recupero ma il Bayer non passa. È finale per i giallorossi.

Bayer Leverkusen-Roma 0-0, il tabellino — BAYER LEVERKUSEN(3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Hincapié, Tah (86' Amiri); Frimpong, Bakker (73' Adli); Palacios, Demirbay; Wirtz; Diaby, Azmoun. A disposizione: Pentz, Lomb, Hlozek, Amiri, Hudson-Odoi, Adli, Fosu-Mensah, Azhil Aourir. Allenatore: Xabi Alonso

ROMA(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez (76' Smalling); Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola (34' Zalewski); Belotti (46' Wijnaldum), Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Smalling, Karsdorp, Zalewski, Camara, Tahirovic, Missori, Volpato, El Shaarawy, Dybala, Wijnaldum. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Slavko Vinčić. Assistenti: Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Quarto uomo: Irfan Peljto. Var: Nejc Kajtazovic. Avar: Matej Jug.

Marcatori:

Ammoniti: Hicanpié (B), Palacios (B), Bakker (B), Ibanez (R), Cristante (R), Diaby (B), Abraham (R)