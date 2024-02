La Roma e il quarto d’ora accademico: ad inizio ripresa subiti il 31% dei gol

"Passano gli anni, cambiano i giocatori e anche i presidenti" ma non i gol a inizio secondo tempo . Cercando di sdrammatizzare si potrebbe parafrasare così il famoso coro della Curva Sud perché nonostante il cambio di allenatore, di modulo e di approccio alle partite, la Roma contro l'Inter è nuovamente tornata a mostrare i segni di fragilità che palesava nella "fase dell'ultimo Mourinho". Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio (anche meritatamente), l'approccio nel secondo tempo dei giallorosso è stato a dir poco frustrante . Due gol in 7 minuti: dalla zampata di Thuram in anticipo su Mancini (azione nata da un clamoroso vuoto lasciato a centrocampo da Paredes e Cristante), all'autogol di Angeliño. I due gol nerazzurri sono rispettivamente il decimo e l'undicesimo subito dalla Roma nei primi 15 minuti del secondo tempo . Sui 36 gol subiti in stagione in tutte le competizioni, quasi il 31% sono stati subiti ad inizio ripresa. Un'enormità se si pensa a quanto quei minuti (così come gli ultimi del primo tempo) siano proprio quelli che indirizzano le partite. Lo sa bene De Rossi che si è annoverato tra i colpevoli di questa situazione nel post partita: "Le partite si vincono tutti insieme, abbiamo abbassato il livello nella prima parte del secondo tempo, me compreso".

Occasioni sprecate

Se non fosse un problema che si presentasse con una ciclicità disarmante, l'inizio del secondo tempo di ieri si sarebbe potuto tranquillamente attribuire alla forza dell'Inter ma così non è . In questa stagione la Roma ha spesso gettato alle ortiche partite ben giocate o nelle quali non aveva subito l'avversario per questo maledetto quarto d'ora. E' successo ad esempio con la Lazio nel derby di Coppa Italia, o a Torino contro la Juventus in una delle migliori uscite stagionali. Tutto è iniziato già dalla prima giornata contro la Salernitana (Candreva al 49esimo), per poi continuare contro il Milan (andata e ritorno), a Bologna e con l'Udinese ma anche in Europa League la musica non è cambiata. Decisivi per il mancato primo posto nel girone sono stati infatti i gol di Jurecka a Praga e di Bedia del Servette. Il sentimento che prevale è la frustrazione perché probabilmente mai come ieri l'Inter poteva essere quanto meno fermata. Se non fosse stato per quel solito e maledetto quarto d'ora.