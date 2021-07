La Roma è arrivata a Trieste: ad attenderla il nuovo pullman – VIDEO

Il club giallorosso ha rinnovato anche il bus con il quale si sposteranno i calciatori e lo staff: è tutto rosso, con la scritta ASR e il lupetto su entrambe le fiancate

La Roma è sbarcata a Trieste. Poco più di un'ora di volo da Fiumicino per raggiungere il capoluogo del Friuli, dove questa sera alle 19.30 i giallorossi affronteranno la Triestina di Bucchi nella terza amichevole stagione. Intanto il club continua il re-styling anche estetico e, oltre al centro sportivo, rifà il look anche al pullman. Ad attendere la squadra all'aeroporto c'era infatti il nuovo bus sociale, rinnovato soprattutto nei colori: da quello nero si è passato a un total red. Sulle due fiancate campeggia l'enorme 'ASR' in bianco e giallo, con accanto il lupetto, che è presente anche sugli specchietti. Davanti invece spazio per lo stemma del club e quello degli sponsor.