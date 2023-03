La Roma è ai quarti di Europa League. Annientata la Real Sociedad. Ora testa al derby

Mourinho lascia fuori Abraham e schiera Belotti dal 1'. In mezzo al campo non c'è Matic per dei problemi inestinali, al suo posto Wijnaldum . Karsdorp è il primo ammonito del match dopo appena 5 minuti. Al 15' sfiora il vantaggio la Roma. Dybala calcia dalla distanza, il tiro viene deviato da Merino e per pochi centimetri non finisce in rete. Si affaccia la Real al 29': Mendez ci prova col sinistro ma il suo tiro è centrale. Al 46' i giallorossi trovano il vantaggio con Smalling , ma dopo il check del Var la rete viene annullata pr un tocco col braccio del centrale inglese.

La Real ci prova, ma non basta: la Roma vola ai quarti

Il secondo tempo inizia senza cambi. Spinge la Real, cross di Rico per Mendez che calcia all'interno dell'area. Wijnaldum lo mura e manda il pallone in angolo. Alguacil prova a cambiare le carte in tavola al 63': entra Fernandez ed esce Sorloth. L'attaccante norvegese non è mai stato pericoloso. Gli spagnoli alzano i giri e sfiorano il gol al 67'. Miracolo di Rui Patricio su Oyarzabal, sulla ribattuta il 10 calcia e prende la traversa in pieno. Per fortuna della Roma la sfera rimbalza sulla linea di porta e schizza via. Ancora una chance per i baschi poco più tardi. Cross dalla destra per Zubeldia che impatta bene di testa, ma non riesce a centrare lo specchio. Dopo 7 minuti di recupero finisce la partita. I giallorossi soffrono ma passano il turno, domani i sorteggi.