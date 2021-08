La Roma è a Siviglia, accolta dai tifosi. L’hotel vicino Plaza de España

News as roma: tutte le notizie

Marco Prestisimone

La Roma dopo tre ore di viaggio è arrivata a Siviglia. Ha lasciato il Portogallo, dove ha trascorso tutto il ritiro, per spostarsi in Spagna dove domani sera alle 22 affronterà il Betis per l'Unbeatables Cup. La squadra alloggia nell'hotel HN Collection, alle spalle di Plaza de España, il posto più famoso della città andalusa. Ad accogliere la squadra anche alcuni tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori che poi hanno preso subito possesso delle loro stanze.