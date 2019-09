La Roma è a Bologna, Petrachi e Zubiria partiti con la squadra – FOTO – VIDEO

Si fa sempre più serrato l’avvicinamento della Roma di Fonseca al match contro il Bologna (prima trasferta dell’anno), in programma allo Stadio Dall’Ara domani pomeriggio alle ore 15. La squadra, con al seguito anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il nuovo manager per i rapporti con l’Uefa Manolo Zubiria, è arrivata nel capoluogo emiliano dopo la partenza alle 16.50 da Termini dove erano presenti anche una ventina di tifosi giallorossi. Tutti a disposizione per il tecnico portoghese, eccetto Zappacosta, Under, Perotti e Smalling, con l’inglese che tornerà dalla prossima sfida come anticipato dallo stesso allenatore nella conferenza di oggi.