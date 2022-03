La Roma durante la sosta: Nazionali, delusioni Mondiali e…relax

Abraham a Londra, Karsdorp in Toscana, mentre Mancini, Pellegrini, Cristante e Zaniolo dicono addio al Qatar e Rui Patricio ci spera

In una delle pause più tristi di sempre - Italia sconfitta dalla Macedonia del nord e fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila -, i calciatori non impegnati con le rispettive nazionali si sono concessi qualche giorno di relax o fuori casa. Specialmente quelli della Roma , che hanno usufruito di cinque giorni di riposo dati da José Mourinho dopo il derby stravinto contro la Lazio .

Tammy Abraham è volato a Londra, Jordan Veretout ha fatto una capatina a Montecarlo, Stephan El Shaarawy si è concesso qualche giornata a Dubai - dove ha incontrato anche il campione olimpico Marcell Jacobs -, e Rick Karsdorp si è spostato di poco per godersi la Toscana. Il tutto, sì, mentre Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo hanno dovuto subire la delusione di non andare in Qatar e Rui Patricio qualche speranza (molto di più, in effetti) di esserci con il suo Portogallo ce l’ha ancora. A rimanere nella Capitale è stata la famiglia del portiere portoghese. Dalle storie di Vera, moglie di Rui Patricio, si vede come i figli si siano impegnati per ripulire la città dai rifiuti grazie all’iniziativa “Retake Roma”, un modo per prendersi cura di una realtà che stanno amando ogni giorno di più. Anche con la spazzatura.