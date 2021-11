La Roma dona completi da gioco all’EurAfrica Academy, prima squadra di Felix

Roma Cares ha rifornito il club che per primo ha scoperto Felix come segno di riconoscenza

L'exploit di Afena-Gyan ha fatto felice la Roma certamente, ma anche chi lo ha visto giocare quando ancora il calcio professionistico era solo un sogno. L'EurAfrica Academy, club che ha scoperto e ceduto Felix ai giallorossi, ora festeggia e si gode i kit da gioco nuovi di zecca che il club dei Friedkin gli ha donato. Un piccolo segno di riconoscenza, avvenuto tramite la onlus Roma Cares, che ha fatto felici i ragazzi che ora sognano di fare la stessa strada del loro amico Felix e che hanno posato per una foto con la maglia dell'attaccante in bella vista. "Siamo davvero molto contenti di questo dono - ha dichiarato un dirigente del team ghanese Kathleen Arthur -. I completi sono arrivati al momento giusto, siamo felici che la Roma ci abbia aiutato e questo incentiverà sicuramente i ragazzi a dare il massimo in campo".