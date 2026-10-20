Terza partita della League Phase di Champions League per la Roma che, dopo aver racimolato un solo punto nelle prime due, aveva bisogno di accelerare per iniziare a scalare il girone. All'Olimpico c'è lo Slovan Bratislava di Yaya Touré, reduce dalle sconfitte contro PSG e Stoccarda. Gasperini opta per qualche cambio anche in vista del Napoli: accanto a Hermoso ci sono Balerdi e Ghilardi, a destra torna Molina e in attacco coppia Mora-Pellegrini dietro a Malen.

La Roma domina il primo tempo, segnano Hermoso e Molina. È 2-0 dopo 45'

La squadra diparte forte e dopo appena 40 secondi la prima occasione capita sui piedi di Balerdi, ma l'argentino mette alto da buona posizione.per una Roma che nei primi dieci minuti, spinta anche dal vento della Sud,e sfiora il vantaggio - ciò che era un po' mancato sabato sera contro il Genoa. Per la squadra di Yayaqualche fiammata isolata di, dall'altra parte Pellegrini spreca dopo una buona manovra giallorossa. Al 22' ildella Roma lo firma: squadra di Gasp ancora pericolosa sui piazzati, torre perfetta diper lo spagnolo cheappoggia in rete. Al 32' un ispirato (ma impreciso)mette alto il cross al bacio di Wesley per il possibile 2-0. Ed è proprio l'argentino, cinque minuti dopo, a segnare illa ribattuta corta di Takac - sul tiro del solito e imprescindibile Donyell. Applausi perche nel finale sigillano la difesa impediscono allo Slovan di sfruttare alcune ripartenze insidiose. A fine primo tempo è

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Pisilli (con la fascia da capitano), poi il solito Bobby: Slovan ko 4-0

Roma-Slovan Bratislava, il tabellino

Inizia il secondo tempo e dopo soli 5 minuti la Roma perdeper un problema muscolare, al suo posto Gasp sceglie Soulé. I giallorossi non smettono die al 52' arriva il- appena diventato- su assist di un incontenibile Bobby Malen. Su un'altra sgasata di Wesley, pochi minuti dopo, arriva l'occasione per il: Scharer indica il dischetto sul fallo netto di Blackman. Dagli undici metri. Sarà l'ultimo pallone toccato dall'olandese prima di lasciare il posto a Castro. Lo spartito non cambia nonostante i cambi da una parte e dall'altra: la Roma fa la partita,e chiude, con Mancini e Balerdi, le possibili ripartenze slovacche. All'86'fa in tempo a divorarsi il primo gol in Champions con la maglia della Roma su un cioccolatino di Castro. E sul corner viene(erroneamente)che aveva trovato un gran gol al volo.Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso (78' Koulierakis); Molina, de Roon (78' Mancini), Pisilli, Wesley (59'Rensch); Mora, Pellegrini (51' Soulé); Malen (59' Castro).: De Marzi, Koulierakis, Mancini, Ndicka, Rensch, Lulli, Di Nunzio, Cristante, Soulé, Castro.: Gasperini.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Pokorny, Gajdos; Barseghyan, Ibrahim, Suleman Camara; Marcelli. A disposizione: Popovic, Kozlowski, Wimmer, Hofstadter, Yirajang, Mustafic, Tomanek, Maros, Samkhou Camara, Martinez, Ihnatenko, Matsouka. Allenatore: Yaya Toure

Marcatori - 21' Hermoso, 39' Molina, 51' Pisilli, 58' Malen

Ammoniti - 18' Barseghyan