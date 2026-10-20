I giallorossi sfiorano il pokerissimo nel finale e portano a casa la prima vittoria di questa Champions League
Youth League, c'è anche Balzaretti per Roma-Slovan: ecco l'incontro con D'Amico e Galantic
Terza partita della League Phase di Champions League per la Roma che, dopo aver racimolato un solo punto nelle prime due, aveva bisogno di accelerare per iniziare a scalare il girone. All'Olimpico c'è lo Slovan Bratislava di Yaya Touré, reduce dalle sconfitte contro PSG e Stoccarda. Gasperini opta per qualche cambio anche in vista del Napoli: accanto a Hermoso ci sono Balerdi e Ghilardi, a destra torna Molina e in attacco coppia Mora-Pellegrini dietro a Malen.
La Roma domina il primo tempo, segnano Hermoso e Molina. È 2-0 dopo 45'La squadra di Gasperini parte forte e dopo appena 40 secondi la prima occasione capita sui piedi di Balerdi, ma l'argentino mette alto da buona posizione. Intensità alta per una Roma che nei primi dieci minuti, spinta anche dal vento della Sud, chiude lo Slovan in area e sfiora il vantaggio - ciò che era un po' mancato sabato sera contro il Genoa. Per la squadra di Yaya Touré qualche fiammata isolata di Camara, dall'altra parte Pellegrini spreca dopo una buona manovra giallorossa. Al 22' il vantaggio della Roma lo firma Hermoso: squadra di Gasp ancora pericolosa sui piazzati, torre perfetta di Ghilardi per lo spagnolo che da due passi appoggia in rete. Al 32' un ispirato (ma impreciso) Molina mette alto il cross al bacio di Wesley per il possibile 2-0. Ed è proprio l'argentino, cinque minuti dopo, a segnare il raddoppio chiudendo sul secondo palo la ribattuta corta di Takac - sul tiro del solito e imprescindibile Donyell Malen. Applausi per Ghilardi e Balerdi che nel finale sigillano la difesa impediscono allo Slovan di sfruttare alcune ripartenze insidiose. A fine primo tempo è 2-0.
Pisilli (con la fascia da capitano), poi il solito Bobby: Slovan ko 4-0Inizia il secondo tempo e dopo soli 5 minuti la Roma perde Pellegrini per un problema muscolare, al suo posto Gasp sceglie Soulé. I giallorossi non smettono di premere sull'acceleratore e al 52' arriva il tris di Pisilli - appena diventato capitano, per la prima volta - su assist di un incontenibile Bobby Malen. Su un'altra sgasata di Wesley, pochi minuti dopo, arriva l'occasione per il poker in meno di un'ora: Scharer indica il dischetto sul fallo netto di Blackman. Dagli undici metri Malen incrocia e non sbaglia. Sarà l'ultimo pallone toccato dall'olandese prima di lasciare il posto a Castro. Lo spartito non cambia nonostante i cambi da una parte e dall'altra: la Roma fa la partita, sfiora anche il quinto gol e chiude, con Mancini e Balerdi, le possibili ripartenze slovacche. All'86' Mora fa in tempo a divorarsi il primo gol in Champions con la maglia della Roma su un cioccolatino di Castro. E sul corner viene cancellata (erroneamente) la gioia di Ghilardi che aveva trovato un gran gol al volo.
Roma-Slovan Bratislava, il tabellinoROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso (78' Koulierakis); Molina, de Roon (78' Mancini), Pisilli, Wesley (59'Rensch); Mora, Pellegrini (51' Soulé); Malen (59' Castro). A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Mancini, Ndicka, Rensch, Lulli, Di Nunzio, Cristante, Soulé, Castro. Allenatore: Gasperini.
SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Pokorny, Gajdos; Barseghyan, Ibrahim, Suleman Camara; Marcelli. A disposizione: Popovic, Kozlowski, Wimmer, Hofstadter, Yirajang, Mustafic, Tomanek, Maros, Samkhou Camara, Martinez, Ihnatenko, Matsouka. Allenatore: Yaya Toure
Marcatori - 21' Hermoso, 39' Molina, 51' Pisilli, 58' Malen
Ammoniti - 18' Barseghyan
© RIPRODUZIONE RISERVATA