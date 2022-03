La Roma domina anche la top 11 di WhoScored: ci sono tre giallorossi

Lorenzo Pellegrini è il giocatore della Roma con il rating più alto nell'ultimo turno di campionato: nessun'altra squadra ha più rappresentanti

Un weekend di dominio per la Roma, in campo e non solo. Il derby stravinto contro la Lazio fa volare in classifica i giallorossi, che fanno incetta anche di statistiche favorevoli. Come di consueto, il sito WhoScored ha stilato la top 11 dell'ultima giornata di Serie A. Nello specifico sono ben tre i calciatori giallorossi presenti nel team of the week. In difesa c'è Rick Karsdorp (7.6 di rating), a centrocampo Lorenzo Pellegrini (8.4) e infine Tammy Abraham (8.3). A completare la formazione ci sono due giocatori del Milan, Theo Hernandez e Bennacer, altri due del Sassuolo come Ayhan e Berardi, poi Demiral (Atalanta), Terracciano (Fiorentina) e Sabiri (Sampdoria).