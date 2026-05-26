Il 25 maggio 2022 la Roma alzava al cielo la prima Conference League della storia. Un successo ancora oggi ben impresso nelle menti dei tifosi romanisti che tra ieri hanno condiviso sui social i ricordi di quella notte. Lo ha fatto anche la Roma nella giornata di ieri pubblicando la foto su 'X' di Pellegrini e compagni con il trofeo. Ma un dettaglio non è sfuggito: nel post non c'è traccia di Mourinho che è stato tagliato. E nel giro di poche ore è scoppiata la polemica: "Dimenticato qualcuno?", scrive un tifoso. "Ma il senso di tagliare ci ha portato un trofeo europeo? Quale sarebbe?", chiede un altro. Lo Special One ha lasciato la Capitale da due anni, ma ha sempre un posto speciale nel cuore dei romanisti che anche in questo caso lo hanno difeso attaccando la scelta del profilo ufficiale della Roma.

ma il senso di tagliare ci ha portato un trofeo europeo? quale sarebbe? — fra 🐺 (@dansmatete21) May 26, 2026