La Roma corre verso l’Empoli: c’è Mancini. Presenti anche Dybala, Aouar e Sanches

José Mourinho ha iniziato a lavorare con quasi tutto il gruppo a disposizione. La Roma domenica scenderà in campo all'Olimpico contro l'Empoli alle ore 20.45 e va a caccia della prima vittoria stagionale. Completamenti recuperati Dybala, Mancini, Renato Sanches e Aouar: ieri hanno svolto la sessione in gruppo e anche questa mattina si sono allenati con il resto della squadra. Con loro Lukaku che scalpita per la prima da titolare. A disposizione anche El Shaarawy e Zalewski. I due esterni nei giorni scorsi avevano svolto lavoro differenziato. Ancora assente Lorenzo Pellegrini. Il capitano rischia di rimanere fuori dai convocati e tornerà in campo per il match europeo contro lo Sheriff.