La Roma contro il Coronavirus, l’ex Nainggolan: “Aiutiamo lo Spallanzani” – VIDEO

Continua l’emergenza sanitaria con il diffondersi del Coronavirus e la Roma è in prima linea per raccogliere fondi da donare allo Spallanzani. Il club giallorosso, attraverso i propri canali social, invita tutti a un piccolo contributo e l’ex Nainggolan risponde presente con tanto di video messaggio per incentivare il resto del paese: “Ciao a tutti, sappiamo che stiamo attraversando un momento molto difficile e volevo fare questo appello: chiedere a tutti di aiutare lo Spallanzani a contrastare il Coronavirus. Un contributo per aiutare chi ci sta aiutando”.