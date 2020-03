La Roma contro il Coronavirus, all’asta anche la maglia firmata dalla prima squadra

Gli sforzi della Roma nella lotta al Coronavirus continuano. E dopo aver messo all’asta le maglie di Zaniolo e Florenzi e gli scarpini di Smalling, oggi tocca anche alla maglia da casa dei giallorossi firmata dall’intera prima squadra. Lo fa sapere il club attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale che aggiunge anche come tutti i proventi andranno nella raccolta fondi Covid-19 per conto dell’ospedale Lazzaro Spallanzani, epicentro della battaglia in Italia per salvare la vita a coloro che sono stati infettati dalla malattia in tutto il paese.