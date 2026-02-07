La Roma contro il bullismo, Cristante ai giovani: “Dovete essere d’esempio”

La Roma si schiera contro il bullismo. In occasione della Giornata contro bullismo e cyberbullismo i ragazzi che frequentano il liceo a Trigoria hanno partecipato ad una lezione formativa, presente anche Cristante : "Voi siete dei punti di riferimento per i vostri coetanei già da ora. I vostri vicini di casa o di quartiere guardano a voi come ragazzi privilegiati che giocano in una squadra importante e che hanno una carriera davanti. Avete quindi delle responsabilità e dovete essere d’esempio, dentro e fuori dal campo, ricordando sempre che con comportamenti sbagliati sui social si possono creare danni gravissimi ad altre persone”.

"In occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio, l’AS Roma ha organizzato una mattinata formativa per i ragazzi e le ragazze delle squadre Under 15, 16 e 17 che frequentano la scuola superiore gestita dal Club a Trigoria in partnership con l’Istituto Paritario “Giovanni Paolo II”. Il focus della giornata, che è parte della campagna “No Bulli” condotta dal Consiglio Regionale del Lazio a cui l’AS Roma aderisce dal 2019, è stato il rispetto declinato attraverso la prevenzione di due fenomeni critici della società moderna correlati all’uso dei social network. L'incontro è stato guidato dagli specialisti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e della Polizia Postale, che grazie alla loro esperienza sul campo hanno illustrato ai ragazzi i rischi della rete, spiegando come un semplice "click" o un commento superficiale possano trasformarsi in ferite profonde per chi le subisce e in gravi responsabilità legali per chi agisce senza valutare le conseguenze. Durante la sessione formativa, introdotta dal Chief Football Operating Officer dell’AS Roma Maurizio Lombardo e dal Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Giuseppe Cangemi, il Capo Divisione Awareness dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Marco Valerio Cervellini e l’Ispettore della Polizia Postale Giovanni Camarda hanno analizzato i fenomeni della diffamazione online e dell'esclusione sociale, spesso amplificati dalla rapidità dei social network. Particolare attenzione è stata dedicata al tema della web reputation, della responsabilità digitale e al fenomeno del revenge porn, sottolineando come lo smartphone sia uno strumento potente che richiede consapevolezza e come un giovane atleta rappresenti un modello per i propri coetanei".