La Roma continua la consegna delle mascherine nelle scuole. Pellegrini: “Importante tenere ogni precauzione”

Una Roma sempre in prima linea per il sociale. Il club giallorosso, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto ricordare l’iniziativa lanciata nei giorni scorsi da Roma Cares. Si stanno consegnando nelle scuole della capitale circa 10mila mascherine a tutti gli studenti: “Ultimi due giorni di distribuzione delle 10.000 mascherine negli istituti scolastici della Capitale da parte di Roma Cares. Gli studenti stanno anche ricevendo alcune indicazioni utili per contrastare il contagio da Covid-19″, questo l’annuncio della Roma.

Il centrocampista Lorenzo Pellegrini, presente nel video, ha voluto comunicare questo messaggio: “Questo è un momento complicato per tutti noi e so che per voi è stato molto difficile rientrare nelle vostre scuole. Proprio per questo è troppo importante tenere ogni precauzione e per questo motivo troverete lo staff di Roma Cares fuori da ogni vostra scuola per distribuire le mascherine e darvi qualche consiglio per mantenere la sicurezza per voi, per la vostra famiglia e i vostri amici. Un abbraccio e forza Roma”.