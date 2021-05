La Roma continua a volare in borsa: picco del titolo a +16%, chiusura a +11%

Il titolo del club giallorosso torna a far registrare picchi importanti

Il titolo della Roma in borsa continua a far registrare rialzi importanti. L'ultimo contratto firmato oggi alle 17.38 e con cui si è chiusa quindi la giornata si è attestato sullo 0,337. Il che vuol dire un rialzo del 10,86%, una variazione decisamente forte che non si registrada dal giorno dell'annuncio di José Mourinho come nuovo allenatore. Quello di AS Roma è tra i titoli in evidenza di oggi martedì 18 maggio: come riporta 'Reuters', in questa giornata si è verificato un picco di +16,1%, con il mercato che torna quindi a scomettere anche sulle prossime mosse dello Special One.