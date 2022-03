La Roma con Aeterna Design: in vendita i prodotti realizzati con i sampietrini

Parte dei proventi verranno destinati alla onlus del Bambino Gesù

Una collection per celebrare il legame tra l'AS Roma e la storia della capitale. Aeterna Design e il club giallorosso hanno aperto la commercializzazione di prodotti di illuminazione, arredamento e design dedicati alla Roma e realizzati con sampietrini originali, simbolo della città. Una serie di prodotti premium per chi ama storia, tradizione e ovviamente la passione per i colori giallorossi. Il club ha stretto un accordo di licensing con Aeterna Design che potrà produrre e distribuire offline e online i prodotti, che saranno in edizione limitata e disponibili da metà marzo anche in tutti i Roma Store della capitale e ovviamente anche sul negozio online. Non solo, Aterna Design ha deciso di destinare parte dei proventi della vendita dei prodotti all’Associazione Bambino Gesù Onlus, che da anni si occupa di accompagnare e sostenere l’impegno dei medici, dei ricercatori, degli operatori sanitari e di quanti si adoperano quotidianamente per dare una migliore qualità della vita ai bambini e alle loro famiglie.