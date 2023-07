La Roma compie 96 anni. Più di 3mila tifosi al Pantheon. Iniziano i cori – LIVE

La Roma compie 96 anni. Come sempre accade, i tifosi giallorossi si sono dati appuntamento al Pantheon intorno alle ore 22 per iniziare i festeggiamenti che dureranno durati fino a tarda notte. Dopo l'iniziale raduno presso una delle piazze più importanti della Capitale, gli ultras intonando cori e sventolando bandiere, si dirigeranno verso Via degli uffici del Vicario dove il 22 luglio del 1927 Italo Foschi firmò il primo Ordine del giorno all'interno del quale furono distribuite le cariche societarie. Di seguito riportiamo in diretta LIVE tutti gli aggiornamenti dell'anniversario della nascita della società.