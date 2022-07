La Roma compie 95 anni, parte il corteo dal Pantheon. Spunta la maglia di Dybala – LIVE

A mezzanotte, la Roma compirà 95 anni. Come sempre accade, i tifosi giallorossi si sono dati appuntamento al Pantheon alle ore 22 per iniziare i festeggiamenti (non è escluso che poi possano spostarsi in altri luoghi iconici del centro della Capitale, visto che l'anno scorso sono stati fatti a Pizza del Popolo e Fontana di Trevi) che dureranno fino a tarda notte. Supporters della Roma che sono pieni d'entusiasmo (già stanno intonando cori e sfoggiando le bandiere che di solito vengono utilizzate in Curva Sud) e galvanizzati dal recente acquisto di Paulo Dybala, che insieme a Tammy Abraham formerà nella prossima stagione una delle coppie d'attacco più forti del campionato di Serie A. Di seguito riportiamo in diretta LIVE tutti gli aggiornamenti dell'anniversario della nascita della società.