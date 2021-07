La Roma celebra Simona Quadrella medaglia di bronzo negli 800 stile libero

Un risultato importante per la ventiduenne romana che due giorni fa era uscita sconfitta dai 1500 sl

Nell'ottavo giorno di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'Italia incrementa il suo medagliere. Simona Quadrella nella notte italiana è ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile (la sua prima medaglia a Tokyo 2020). Un risultato importante per la ventiduenne romana che due giorni fa era uscita sconfitta dai 1500 stile libero, chiudendo al quinto posto da campione del mondo in carica. Per celebrare il risultato ottenuto negli 800 stile, la Roma gli ha dedicato un tweet di applausi ricondividendo la notizia.