La Roma celebra Miki: è il quinto giallorosso straniero con due marcature multiple consecutive in Serie A – FOTO

Il trascinatore Mkhitaryan fa volare la Roma. In una squadra priva di alcuni dei suoi leader tecnici è ancora l’armeno a caricarsi i compagni sulle spalle e guidarli alla vittoria. Era successo a Genova, quando con una splendida tripletta riuscì a far passare inosservata l’assenza di Dzeko. E ci è riuscito anche oggi, nonostante i numerosi indisponibili, a portare gli uomini di Fonseca a conquistare il bottino pieno, siglando una doppietta storica. Come ha ricordato il profilo Twitter dei giallorossi, il fantasista infatti è entrato a far parte di un club esclusivo: con i cinque gol a Genoa e Parma, è diventato il quinto calciatore romanista a registrare due marcature multiple in due presenze consecutive in Serie A dal 1994.

Il primo a riuscirci era stato Abel Balbo che ha siglato questo particolare primato in ben due occasioni: la prima nella stagione 1994/95, con doppiette alla terza e alla quarta giornata, la seconda nel 1996/97. A ripetere l’impresa ci ha pensato poi Batistuta: nell’anno del terzo scudetto romanista l’argentino rifila prima una tripletta al Brescia e poi altri due gol al Verona. Nel 2005/06 è invece Amantino Mancini a trascinare i suoi, orfani di Totti alle prese col grave infortunio che stava per costargli il mondiale, per due domeniche di fila mettendo a referto le doppiette contro Lecce e Palermo. L’ultimo in ordine cronologico ad aggiungersi al club è stato, neanche a dirlo, Edin Dzeko. Il bosniaco trascina i giallorossi, guidati da Di Francesco, alle vittorie contro Verona e Benevento (quarta e quinta giornata della stagione 2017/18) firmando due doppiette consecutive.

Già a quota 15 gol con la maglia della Roma, Mkhitaryan si conferma così, oltre ad uno straordinario rifinitore, un incredibile finalizzatore.