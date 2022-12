La Roma celebra il gol di Cherubini, ma Zalewski ha da ridire: “Era un cross…”

Ieri è stato protagonista in amichevole con un fantastico gol ma l'esterno polacco lo ha preso in giro su Instagram

La Roma si coccola Luigi Cherubini, la nuova stella della Primavera. Ieri è stato protagonista in amichevole con un fantastico gol e il club lo ha celebrato sui social pubblicando il video. Non si è fatta attendere la risposta di Zalewski che è sempre molto attivo su Instagram. "Era un cross...", questa la presa in giro dell'esterno polacco che tra poche ore giocherà contro la Francia. Cherubini si sta mettendo in mostra e se ne è accorto anche Mourinho. Il mister lo ha convocato per la tournée in Giappone e lo ha schierato titolare nella prima amichevole.