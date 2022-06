La Roma celebra i giocatori più utilizzati in Serie A: vince Abraham

A pochi giorni dall'inizio dei preparativi per la prossima stagione, la Roma continua a esaltare i propri giocatori per quella appena passata. Sui social, infatti, il club ha celebrato i giocatori con più minutaggio in Serie A. Al primo posto si trova Abraham con 3.097 minuti (37 presenze) arricchiti da 17 gol. Arrivato con la responsabilità di sostituire Dzeko e di giustificare i molti soldi sborsati per portarlo nella Capitale, l'inglese è andato oltre le aspettative creando anche un legame speciale con i tifosi. Medaglia di argento per Karsdorp in campo per 2.889 minuti, complice l'assenza di un'alternativa valida che lo facesse rifiatare. Sul gradino più basso del podio si posiziona Ibanez con solo un minuto in meno rispetto all'esterno olandese. Per chilometri percorsi domina la classifica Cristante. Il resto della top 3 condivide due nomi con la classifica relativa ai minuti. Al terzo posto, infatti, c'è ancora l'ex Feyenoord e al secondo ancora Tammy.