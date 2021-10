La Roma celebra De Rossi: “Venti anni fa la prima di 616”

Era il 30 ottobre 2001 e la squadra di Fabio Capello metteva in campo quel biondino di Ostia poi divenuto bandiera

L'As Roma celebra Daniele De Rossi. Il club, sui propri canali social, ricorda l'esordio del capitano ed ex centrocampista della Roma. "Venti anni fa. La prima di 616" il post su Twitter da parte del club. L'esordio avvenne il 30 ottobre 2001 nella gara contro l'Anderlecht in Champions League, a 18 anni. Era la Roma di Capello neo scudettata e il biondino di Ostia non si è più fermato con quei colori addosso fino al 26 maggio 2019 contro il Parma. Qualche giorno fa Daniele De Rossi ha ottenuto il patentino da allenatore: chissà che magari un giorno non si siederà nella panchina della squadra per cui tifa.