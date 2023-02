La Roma carica i tifosi prima del match con la Cremonese: “Pronti per la battaglia”

Questa sera sarà Cremonese-Roma allo stadio Zini. I giallorossi sono a caccia dei tre punti per raggiungere Inter e Milan al secondo posto a quota 47. La squadra di Mourinho, inoltre, vuole cancellare la sconfitta contro i grigiorossi in casa nella partita di Coppa Italia che le è costata l'eliminazione dalla competizione. Attraverso i suoi canali ufficiali la Roma mostra alcune immagini dello stadio lombardo. In particolare su Twitter possiamo vedere una suggestiva panoramica dell'impianto ancora vuoto. Nelle storie Instagram, invece, il club carica i tifosi e mostra alcune immagini dell'entrata del campo con la scritta: "Pronti per la battaglia".