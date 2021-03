La Roma cambia in porta: Pau Lopez, Mirante e Fuzato verso l’addio a fine stagione

La prossima estate la Roma si prepara a varare una vera rivoluzione tra i portieri. Mirante, in scadenza, piace al Milan e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con il club giallorosso, Fuzato ha bisogno di andare a giocare e Pau Lopez continua a non convincere. Per questo i giallorossi, scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it, ormai da settimane si guardano intorno sul mercato.

Meret, Silvestri, Gollini o Musso sono relativamente giovani per il ruolo, ma al tempo stesso esperti e conoscono il campionato. Tutti, però, costano parecchio. A Trigoria, dopo aver speso due anni fa quasi 30 milioni per Pau Lopez non possono e non vogliono sbagliare la scelta. Gollini è il preferito, e non da ora, visto che la Roma ne aveva parlato con l’Atalanta anche in passato; Silvestri quello forse più prendibile; Meret e Musso quelli più cari.

Un altro nome che piace molto, sempre italiano, è quello di Cragno, del Cagliari, che però appare più defilato. In tutto questo, sullo sfondo, c’è Pau Lopez. La Roma lo sta facendo giocare un po’ perché Mirante, a quasi 38 anni, non fornisce più adeguate garanzie, un po’ perché ha bisogno di valorizzarlo. Così sarà più facile andare a prendere un titolare e forse anche un giovane da far crescere.