La Roma cade al Franchi (2-0): adesso è sesta insieme a Fiorentina e Atalanta

I giallorossi restano a secco di vittorie per la quarta gara consecutiva. L'unica nota positiva è il rientro in campo di Spinazzola

Daniele Aloisi

Quarta gara senza vincere per la Roma che viene agganciata in classifica dalla Fiorentina. Un rigore generoso e una lettura difensiva sbagliata da parte dei giallorossi permettono alla viola di chiudere il primo tempo in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Nico Gonzalez e di Bonaventura. La squadra di Mourinho non riesce a reagire nella prima frazione e il tecnico decide di cambiare subito nella ripresa mettendo Zaniolo per Oliveira. Non cambia molto, i giallorossi si fanno vedere solo con Abraham al 53' ma il risultato resta lo stesso. Sabato all'Olimpico arriverà il Venezia che ancora non è aritmeticamente in Serie B.

Poca Roma nel primo tempo: la Fiorentina avanti 2-0

Mourinho cambia poco rispetto alla gara con il Leicester. Resta fuori solo Zaniolo per far spazio a Veretout che ritrova il posto da titolare contro la sua ex squadra. La partita entra subito nel vivo dopo pochi minuti con la Fiorentina che passa in vantaggio con Nico Gonzalez. Penalty molto generoso conesso alla viola per un fallo di Karsdorp sull'attaccante argentino. Uno-due micidiale della squadra di Italiano che va subito sul doppio vantaggio al 10'. Gol di Bonaventura con il sinistro, colpevole la difesa giallorossa che ha lasciato troppo spazio all'ex Milan. Al 20' si fa vedere la Roma con Pellegrini che ci prova su punizione ma è bravo Terraciano ad allungare in calcio d'angolo.

Pochi minuti dopo cartellino giallo per Mancini che salterà la sfida di sabato con il Venezia. In difficoltà la squadra di Mourinho che non riesce a costruire azioni pericolose durante la prima frazione. Dopo tre minuti di recupero finisce il primo tempo con la Fiorentina avanti 2-0. Nel finale un'occasione per la Roma con una bella punizione tagliata dentro l'area da parte del numero 7 ma nessun calciatore riesce ad arrivare sul pallone.

La Roma scivola a Firenze e viene agganciata al sesto posto

Mourinho decide di mandare in campo Zaniolo all'inizio del secondo tempo al posto di Sergio Oliveira. Al 53' grande occasione per Abraham. Cross di Zalewski sul primo palo, l'attaccante inglese si libera bene e schiaccia di testa ma è sfortunato e il pallone finisce di poco a lato. Due minuti più tardi si fa vedere la Fiorentina con Amrabat che prova da fuori area ma Rui Patricio non si lascia sorprendere. Al 63' dalla distanza calcia dalla distanza Veretout ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Lo Special One cambia ancora, dentro El Shaarawy per Zalewski. Il faraone si rende subito pericoloso conquistando un ottimo pallone sulla trequarti.

Serve Abraham ma è bravo Igor a murare la conclusione. Al 75' finisce la gara anche per Pellegrini ed entra Carles Perez. All'83' vicina al tris la Fiorentina con Maleh che viene lanciato in verticale da Ikoné ma è bravo l'estremo difensore portoghese. L'unica nota positiva della serata è il rientro in campo di Spinazzola dopo oltre 9 mesi. Dopo 4 minuti di recupero finisce la partita. Brutta prestazione da parte della Roma che adesso è sesta insieme ad Atalanta e Fiorentina. Sabato ci sarà la sfida con il Venezia.