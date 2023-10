La Roma cade a San Siro: vince l’Inter 1-0. Thuram abbatte il muro di Mourinho

I giallorossi prendono gol a 10 minuti dal termine. Domenica la sfida contro il Lecce allo stadio Olimpico

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma si difende con le unghie e con i denti ma non basta. A San Siro vince l'Inter 1-0 grazie alla rete di Thuram a 10 minuti dal termine. Mourinho sceglie Lukaku e El Shaarawy davanti, ma nella prima frazione i giallorossi non riescono mai a pungere. L'Inter è pericolosa in diverse occasioni e colpisce una traversa con Calhanoglu e poi un miracolo di Rui Patricio tiene a galla gli uomini di Mou si va negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa i nerazzurri tengono sempre il pallino del gioco, ma anche i giallorossi hanno la chance per segnare con Cristante. Sommer con una bella parata gli nega il vantaggio. All'80' Thuram gela la Roma e porta avanti l'Inter. Finisce 1-0 per la squadra di Inzaghi. Domenica il match dell'Olimpico contro il Lecce.

L'Inter preme, ma la Roma alza il muro: 0-0 a fine primo tempo — Mourinho lascia fuori Belotti e schiera dal 1' El Shaarawy al fianco del grande ex Romelu Lukaku. La prima occasione è per l'Inter: Calhanoglu calcia da fuori e colpisce la traversa in pieno. Continua il pressig dei nerazzurri che al 14' vanno di nuovo a un passo dall'1-0. Cross di Dumfries che trova Thuram, il francese colpisce bene ma Rui Patricio con un miracolo nega il vantaggio. Un giro d'orologio ed è Dimarco a rendersi pericolo ma il suo tiro col sinistro finisce a lato. Dumfries semina il panico sulla fascia destra e crea un'altra super occasione per gli uomini di Inzaghi. Palla in orizzontale per Pavard che da ottima posizione non colpisce bene la sfera e non centra lo specchio della porta. Dopo tre minuti di recupero finisce la prima frazione di gioco: 0-0 all'intervallo.

Thuram gela Mou: vince l'Inter 1-0 — La ripresa inizia senza cambi per la Roma, mentre Inzaghi fa entrare Darmian di Pavard. Nei primi minuti del secondo tempo vengono ammoniti Ndicka e Paredes. Giallo pesante per l'argentino che salterà la sfida con il Lecce di domenica. Spinge ancora l'Inter: al 58' sponda di Thuram che calcia da fuori, ma la sua conclusione viene sporcata e finisce debolmente tra le braccia di Rui Patricio. Al 65' prima grande occasione per la Roma. Cross di Zalewski per Cristante che salta più in alto di tutti e Sommer con un miracolo gli nega la rete dell'1-0. Capovolgimento di fronte e Calhanoglu ci prova dalla distanza. Il suo tiro viene sporcato da Mancini che per questione di centimetri non beffa Rui Patrico. Il primo cambio di Mourinho arriva al 74': entra Celik ed esce Zalewski. Passa in vantaggio l'Inter all'80' con Thuram che sfrutta un ottimo assist di Dimarco. Nove minuti più tardi arriva la seconda traversa del match per i nerazzurri con Carlos Augusto che colpisce in pieno il legno. Dopo 5 minuti di recupero finisce la partita: vince l'Inter 1-0.

Inter-Roma 1-0, il tabellino — INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (46' Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries (85' De Vrij), Barella, Calhanoglu (74' Asllani), Mkhitaryan (74' Frattesi), Dimarco (82' Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Agoumé, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (89' Azmoun), Bove (84' Aouar), Zalewski (74' Celik); El Shaarawy (84' Belotti), Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Aouar, Pagano, D'Alessio, Belotti, Pisilli, Joao Costa, Azmoun, Cherubini. Allenatore: Mourinho (in panchina Foti).

Arbitro: Maresca (Napoli). Assistenti: Peretti e Bresmes. IV uomo: Manganiello. Var: Di Paolo. Avar: Dionisi.

Marcatori: Thuram 80' (I)

Ammoniti: Mancini (R), Pavard (I), Ndicka (R), Paredes (R), Calhanoglu (I), Bastoni (I), Cristante (R)

