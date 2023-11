La Roma cade a Praga: vince lo Slavia 2-0. I giallorossi scivolano al secondo posto

Prima sconfitta in Europa per gli uomini di Mourinho che perdono anche la testa del girone. Domenica il derby

La Roma esce sconfitta all'Eden Arena contro lo Slavia. Decisive le reti nella ripresa di Jurecka e Masopoust. Sconfitta pesante che porta i giallorossi al secondo posto per differenza reti. Mourinho lascia fuori Dybala dal 1' e lancia la coppia Lukaku-Belotti. Pochissime emozioni nel primo tempo con i giallorossi che non si affacciano mai dalle parti di Mandous. L'unica chance capita a Chytil che da buona posizione spara alto sopra la traversa. Al 50' del secondo tempo arriva il vantaggio dello Slavia con Jurecka. Al 68' lo Special One chiama la Joya dalla panchina, ma la situazione non cambia. Masopoust al 74' sigla il 2-0. Prima sconfitta per la Roma in Europa, domenica il derby alle ore 18.

Primo tempo con poche emozioni: 0-0 all'intervallo — Mourinho ritrova Paredes in mediana e lascia in panchina Dybala. Davanti la coppia Lukaku-Belotti. Il primo tiro del match è di Zafeiris che ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Occasione per i biancorossi al 26': cross per Chytil che con un aggancio super elude la marcatura di Celik ma spara alto davanti a Svilar. Ci prova ancora lo Slavia 5 minuti più tardi con Provod: la sua punizione non centra lo specchio della porta. Paredes è il primo ammonito del match. Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione: 0-0 tra Roma e Slavia.

La Roma esce sconfitta a Praga: vince lo Slavia 2-0 — La ripresa inizia con due cambi: entrano Karsdorp e Cristante ed escono El Shaarawy e Aouar. Al 50' lo Slavia passa in vantaggio. Svilar respinge sull’esterno il colpo di testa di Masopust ma sul tap in di Jurecka (servito da Chytil) non può nulla. Risponde subito la Roma con Belotti che dopo pochi minuti scalda i guanti di Mandous. Il portiere dei biancorossi respinge il diagonale del Gallo. Al 65' grande azione in solitaria di Celik che arriva al limite dell'area di rigore ma il suo tiro è troppo centrale. Sul capovilgimento di fronte Provod va a un passo dal 2-0. Bravo Svilar che si allunga e manda la sfera in angolo. Al 68' esce Belotti per Dybala. La Joya ha subito sul sinistro la palla dell'1-1 ma schiaccia troppo il tiro e non riesce a mettere paura al portiere avversario. Al 74' Masopoust trova il raddoppio con un destro da fuori. Finisce 2-0 tra Slavia e Roma: giallorosssi che staccano il pass, ma ora sono al secondo posto. Torna lo spettro dei playoff.

Slavia Praga-Roma 2-0, il tabellino — SLAVIA PRAGA (3-4-3): Mandous; Masopust (78' Vclek), Ogbu, Holes; Doudera, Dorley, Zafeiris (78' Sevcik), Boril; Jurecka (87' Wallem), Chytil, Provod. A disposizione: Kolar, Sirotnik, Wallem, Van Buren, Dumitrescu, Sevcik, Hromada, Vlcek, Tomic, Zachoval Ogunbayi, Tijani. Allenatore: Trpisovsky

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente (77' Renato Sanches), Ndicka; Celik, Bove, Paredes (84' Joao Costa), Aouar (46' Cristante), El Shaarawy (46' Karsdorp); Belotti (68' Dybala), Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Renato Sanches, Cristante, Pagano, Pisilli, Cherubini, Joao Costa, Dybala. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Letexier. Assistenti: Mugnier-Rahmouni. IV uomo: Batta. Var: Kajtazovic. Avar: Bastien

Marcatori: 50' Jurecka (S), 74' Masopust (S)

Ammoniti: Paredes (R), Masopust (S)

