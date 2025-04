La Roma batte l’Inter, virali le foto di Ranieri Papa: “A che serve il conclave?”

Con la vittoria di questo pomeriggio contro l'Inter a San Siro la Roma ha mantenuto l'imbattibilità in campionato nel 2025 (13 vittorie e 5 pareggi in 18 gare disputate in Serie A) e ha agganciato momentaneamente il quinto posto (Juventus e Lazio sono impegnate tra oggi e domani, così come il Bologna che attualmente ha gli stessi punti dei giallorossi ma è quarto). Sui social, subito dopo la partita, sono diventate virali le foto di Claudio Ranieri trasformato in Papa. Diversi utenti e tifosi, infatti, hanno condiviso una foto modificata dell'allenatore testaccino scrivendo 'Habemus Papam', 'Ha fatto e sta facendo miracoli, santo subito... anzi già che ci siamo Papa', 'Fatelo Papa', 'Voglio Ranieri Papa', 'Papa Claudio', 'Daje Santo Padre', 'A che serve il conclave?', con riferimento ovviamente all'elezione del nuovo pontefice dopo la scomparsa di Papa Francesco.