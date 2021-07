La Roma aveva due pre-accordi con Coca-Cola e Uber, poi saltati per il Covid

Qatar Airways non ha rinnovato il contratto come main sponsor, resta invece Hyundai

La Roma non ha ancora un main sponsor. Dopo l'addio di Qatar Airways, che non ha rinnovato il suo contratto scaduto il 30 giugno, il club giallorosso cerca ricavi freschi (la compagnia garantiva 14 milioni di euro). Secondo il Messaggero, i Friedkin nei mesi scorsi erano riusciti a strappare due pre-accordi con due colossi americani: Coca-Cola e Uber. A rovinare i piani del club è arrivata però la pandemia da Covid-19, che ha stravolto i piani d'investimento delle aziende: entrambe hanno deciso di investire non più a lungo termine ma per periodi più brevi con contratti da 3-5 mesi. Non sufficienti per la Roma, che quindi è costretta a guardare altrove. Entro l'estate, però, dovrebbe chiudersi la pratica.