La Roma avanza, Kumbulla sfida la scaramanzia: “Road to Tirana”

Il difensore albanese ha esultato sui social per la vittoria di stasera

In Italia, si sa, la scaramanzia è di casa. Kumbulla, nonostante la nazionalità albanese, è cresciuto nel nostro paese ma stasera quasi ha voluto sfidare la buona sorte. I giallorossi hanno passato in maniera netta lo spareggio di Conference League, superando il Trabzonspor sia all'andata che al ritorno e approdando così alla fase a gironi. I giocatori hanno festeggiato sui social e anche il difensore ex Verona non ha fatto eccezione e si è spinto addirittura più avanti: "Un primo passo. Road to Tirana", ha scritto su Instagram Kumbulla. Nulla di strano, se non fosse che Tirana è la sede della finale della Conference League del 25 maggio 2022, oltre che la capitale dell'Albania, paese d'origine del giocatore della Roma. E i tifosi staranno toccando sicuramente ferro.